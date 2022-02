Nutella pronta a sbarcare a Firenze: apre il primo Cafè d'Italia

A Firenze tutto è pronto per il primo negozio ufficiale della Nutella d'Italia. Si tratterebbe del primo Nutella Cafè italiano che, secondo i ben informati, dovrebbe aprire molto presto. La notizia arriva proprio oggi, 5 febbraio, nella Giornata mondiale della Nutella.

La crema al cacao e nocciole più amata al mondo è pronta a sbarcare a Firenze e in Italia con il primo locale ufficiale pronto a conquistare tutti con le sue golosità che già mandano in estasy i più ghiotti. La notizia arriva proprio oggi, 5 febbraio, che si celebra la giornata istituita il 5 febbraio del 2007 dalla blogger Sara Rosso. La sua idea mandò in visibilio i fan della crema spalmabile, che iniziarono a condividere sui social immagini, idee, ispirazioni e ricette, celebrando il 'World Nutella Day' come un vero e proprio fenomeno globale.

