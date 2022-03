Firenze è pronta per la manifestazione per la pace: Zelensky sarà in collegamento dall'Ucraina

Ci sarà anche un collegamento video con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso della manifestazione per la pace che si svolgerà domani a Firenze in piazza Santa Croce sabato 12 marzo, dove sarà allestito un maxi schermo.

Ma non sarà l'unico collegamento importante. È previsto, infatti, anche un collegamento con il sindaco di Kiev, Vitalij Klyèko. Kiev e Firenze, come ha tenuto spesso a ricordare il sindaco, Dario Nardella, sono gemellate e i due collegamenti video rappresentano una grande occasione per capire ancora meglio la situazione drammatica che si sta consumando in Ucraina.

Attese migliaia di persone alla manifestazione decisa dal sindaco fiorentino Dario Nardella che ha lanciato l'idea con l'associazione dei sindaci europei Eurocities di cui è presidente.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Marzo 2022, 13:15

