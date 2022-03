Firenze, nuovi locali per la Croce Rossa: maggiore assistenza ai malati e progetti innovativi

Nuovi spazi per la Croce Rossa di Firenze. Soddisfare le necessità di anziani, malati, non autosufficienti e rifugiati, anche con progetti innovativi dedicati all’assistenza da remoto, alla teleassistenza, al monitoraggio dei pazienti tramite dispositivi di movimento: è questo l’intento con cui la Croce Rossa di Firenze ha inaugurato i nuovi locali della centrale operativa e di risposta.

All'interno ci sarà uno staff specializzato di quattro persone che si occuperà di coordinare il lavoro e di distribuire alle varie aree di intervento ciascuna necessità. Tra i presenti all’inaugurazione il sindaco di Firenze Dario Nardella e l’assessore al welfare di Palazzo Vecchio Sara Funaro.

«Negli scorsi due anni, dovendo raggiungere più spesso le persone nella loro abitazione, abbiamo toccato con mano quali e quante possano essere le necessità delle fasce più deboli della popolazione – ha spiegato il presidente della Croce Rossa di Firenze, Lorenzo Andreoni -. Oggi una nuova sfida ci vede già coinvolti per l’assistenza sociale e sanitaria collegata alla migrazione dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra».

«La Croce Rossa Italiana è un punto di riferimento importante per tanti motivi – ha detto il sindaco Dario Nardella -. Per le attività ordinarie offerte sul fronte sociosanitario per i nostri cittadini, che si svolgono durante tutto l’arco dell’anno, e per quelle di tipo straordinario che sono altrettanto importanti. Proprio in questi giorni il comitato di Firenze della Croce Rossa Italiana è impegnato nell’accoglienza dei rifugiati ucraini e nella fornitura di beni di prima necessità in Ucraina. Per l’emergenza ucraina abbiamo realizzato una collaborazione stretta e importante tra Comune e Croce Rossa Italiana di Firenze, un ponte di solidarietà per l’Ucraina e pochi giorni fa abbiamo attivato un conto corrente che sta dando risultati incredibili: sono stati raccolti già 45mila euro e per questo ringrazio la Croce Rossa Italiana e la generosità dei fiorentini, e non solo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Marzo 2022, 21:02

