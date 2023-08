Due ragazzi assolti dall'accusa di stupro di gruppo: «Condizionati dai porno, non hanno capito che lei non voleva»

di Redazione web

«Condotta incauta, ma non con la piena consapevolezza». Così il giudice di Firenze ha assolto i due giovani che, all'epoca dei fatti nel 2018 avevano 19 anni e non si sono "resi conto" di stare stuprando una coetanea. Complice la «alterazione psico-fisica» che, come una doccia fredda si scaglia nella sentenza della vittima dello stupro, all'epoca dei fatti 18enne. I due sono stati assolti dall’accusa di violenza sessuale perché non avrebbero saputo valutare il rifiuto da parte della ragazza, ma ne avrebbero presunto il consenso.

Le motivazioni dell'assoluzione

Quella sera la vittima, allora 18enne, era andata ad una festa in provincia di Firenze: come gli altri ospiti avrebbe bevuto alcol e fumato erba.

Durante il processo è poi emerso che la 18enne aveva avuto dei rapporti in passato con uno dei due imputati, avvenuti davanti ad altre persone e ripresi con il cellulare: ciò è stato sufficiente, come motivazione, per giustificare l'aggressione e arrivare all'assoluzione con rito abbreviato.

Le motivazione dell'assoluzione, scrive il quotidiano Il Tirreno, sono le seguenti: la ragazza era in un forte stato di alterazione, e non essendo in grado di esprimere il consenso si presume non sia stata in grado di esprimere diniego. Ma il suo comportamento in passato 'aperto', la rendevano disponibile a subire uno stupro? Infine, secondo il gup, i ragazzi sono stati «condizionati da un’inammissibile concezione pornografica delle loro relazioni con il genere femminile, forse derivante di un deficit educativo e comunque frutto di una concezione assai distorta del sesso», e perciò assolti. Una sentenza destinata a far discutere.

