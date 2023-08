Architetti, da Firenze la richiesta al ministro Nordio: «Adeguare i compensi dei Ctu»

di Redazione Web

Una lettera al Ministero della Giustizia e dunque al ministro Carlo Nordio per adeguare i compensi dei consulenti tecnici d'ufficio (Ctu), periti ed esperti in ambito giudiziario. È quanto ha scritto l'Ordine degli Architetti di Firenze, promotore dell'iniziativa a livello nazionale, che vede coinvolti 91 Ordini degli Architetti in Italia tra cui gli Ordini degli Architetti di Milano, Torino e Napoli e ulteriori 9 Ordini professionali.

La richiesta degli Architetti

«La riforma Cartabia - si legge nella lettera - ha completamente omesso di valutare l'aspetto relativo all'adeguamento e alla revisione delle tariffe dei consulenti, periti ed esperti in ambito giudiziario.

Nella lettera si sottolinea che «dal 2002 ad oggi tale disposizione legislativa è stata del tutto disattesa, determinando compensi spesso ridicoli: uno per tutti il costo orario della vacazione dei Ctu che ammonta a 4,07 euro al lordo delle imposte, compenso che non può considerarsi equo per nessuno, tantomeno in considerazione delle complesse prestazioni e delle responsabilità richieste ai professionisti incaricati. Ciò da un lato determina un forte squilibrio economico nei confronti dei Ctu e degli esperti, dall'altro rischia di creare una netta disuguaglianza tra la Consulenza d'ufficio e quella di parte. A titolo puramente esemplificativo possiamo rilevare che il costo della vita ha subito ad oggi, dal 2002, una rivalutazione Istat del 49%».

L'Ordine degli Architetti di Firenze e tutti gli aderenti chiedono di «procedere alla richiesta di adeguamento Istat già previsto dai dettami di legge» e auspicano «una revisione sostanziale di tariffe che risalgono al secolo scorso».

