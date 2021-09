Zucca da record: la più grande del mondo è italiana, 1.226 chili di ortaggio gigante

Il record del mondo è italiano. Non si tratta di una delle tante imprese sportive dell'Italia messe a segno in questa estate fantastica, ma della zucca gigante più grande del mondo.

Solo con questo ortaggio ci si potrebbero cucinare migliaia di porzioni di risotto o di zuppe. Ma per questa zucca, dal peso record di 1.226 chili, ci saranno solo esposizioni e nessun tipo di ricetta nel futuro.

Il sogno di Stefano Cutrupi è diventato realtà. Ha atteso questo momento per ben 14 anni, un sogno inseguito per lungo tempo che ieri pomeriggio alla Festa dello Zuccone a Peccioli, in provincia di Pisa, è diventato realtà. Il 39enne di Radda in Chianti è riuscito a coltivare la zucca più grande del mondo battendo il record mondiale del 2016 appartenente al belga Mathias Willemijns di più di 30 chili (1.190,50 contro la sua da 1.226).

Un ortaggio enorme che ancora non è entrato di diritto nel libro dei Guinness World Record per l'assenza dei giudici ufficiali per certificare il record, ma per quello ci sarà tempo e modo. La zucca di Cutupri e la seconda e terza classificata partiranno per i campionati europei di Stoccarda dove, poi, se dovesse essere confermato il reccord, resterà esposta.





