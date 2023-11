Ragazza di 16 anni violentata dall'ex fidanzatino: «Stordita col teaser e abusata, mentre tre amici restavano a guardare»

di Redazione web

Una ragazza di sedici anni ha denunciato l'ex fidanzato e altri tre giovanissimi (dai 16 ai 20 anni) per violenza sessuale. Nel racconto della 16enne, l'ex l'avrebbe violentata, picchiata e stordita usando addirittura un teaser, mentre gli altri del branco restavano a guardare. I quattro accusati sono stati rinviati a giudizio. Per i tre che hanno assistito alla scena, l'accusa è omissione di soccorso. È successo in provincia di Verona.

I fatti

La vicenda risale alla vigilia del Natale dello scorso anno, riporta il Corriere Veneto.

Come premessa della violenza, il giovane, ex fidanzato della vittima, durante tutto il 2022 l'avrebbe perseguitata con telefonate, messaggi, sostenendo di volersi suicidare e minacciando di farle del male.

La violenza si sarebbe consumata all'interno di un'automobile; la ragazza e l'amica furono medicate al pronto soccorso. Un'altra aggressione con minacce sarebbe poi avvenuta il 3 giugno scorso.

