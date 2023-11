«Invitata ad una finta festa e violentata da quattro ragazzi»: l'incubo di una 17enne a Genova

Quando la festa diventa una trappola: una ragazza di 17 anni stuprata da quelli che chiamava 'amici', ha trovato il coraggio per denunciare quanto è successo a Genova, in un appartamento della Valbisagno, l'immediata periferia della città. È sabato sera e lei esce con le amiche, si prevede una festa a casa di altri studenti, altri amici e quindi si decide che si va. Ma quando la ragazza va nell'appartamento si ritrova con quattro ragazzi, alcuni dei quali minorenni come lei. E qui inizia l'incubo, che la ragazza racconterà, il giorno dopo, prima ai suoi genitori poi alla polizia.