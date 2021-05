Turista di 24 anni denuncia: «Sono stata violentata vicino alla spiaggia»

Una turista tedesca di 24 anni ha raccontato di essere violentata a Marina di Carrara vicino alla spiaggia nella notte tra domenica e lunedì. La ragazza è stata trovata da una guardia giurata ed era in stato di shock. Una volta al pronto soccorso i medici hanno riscontrato segni di violenza. La studentessa si trovava in vacanza da sola in Toscana e racconta di essere stata avvicinata da un uomo di cui sono ignote la nazionalità e la descrizione. Le indagini dei carabinieri sono in corso.

La ragazza vagava per la località turistica disorientata e sconvolta e ha chiesto aiuto a una guardia giurata alla quale ha detto di essere stata aggredita da un uomo e di essere stata vittima di uno stupro sulla spiaggia. La guardia giurata l'ha accompagnata al pronto soccorso, dove i medici hanno confermato i segni di violenza. Si trovava da sola ed era in vacanza.



Secondo una prima ricostruzione la ragazza si trovava a Carrara di passaggio prima di raggiungere alcuni amici in un'altra località. Aveva deciso di fare un bagno al mare e di cenare in una piazzetta poco lontana dalla spiaggia. Lì sarebbe stata avvicinata da un uomo che l'avrebbe stuprata. Dopo la violenza il presunto aggressore si sarebbe allontanato velocemente.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Maggio 2021, 15:27

