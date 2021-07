Violenza sessuale su una bambina di sei anni, il maestro 30enne rinviato a giudizio

Andrà a processo un giovane maestro, di 30 anni, accusato di aver violentato una sua alunna, una bambina di sei anni. A decidere il rinvio a giudizio è stato il gup del tribunale di Ancona: l'imputato è un 30enne di Jesi, accusato di violenza sessuale aggravata su minore.

Il caso era emerso a settembre del 2020 dopo una indagine della Squadra mobile di Ancona, partita a seguito di una denuncia fatta, circa un anno prima, dai genitori di una bambina di sei anni, sua alunna. L'imputato avrebbe tenuto atteggiamenti molesti nei confronti della minore e di altri bambini emersi poi dalle pagine di alcuni diari trovati in casa. A denunciarlo però erano stati solo i familiari della bambina, ad ottobre 2019, che si sono costituiti parte civile con l'avvocato Giorgio Canali, dopo che la piccola aveva riferito del comportamento del maestro.

L'insegnante, un supplente di inglese e musica , dovrà ora affrontare un processo la cui data per la prima udienza è stata fissata per il prossimo 14 ottobre. La difesa, rappresentata dall'avvocato Stefano Migliorelli, ha preferito andare a dibattimento senza avanzare richiesta di rito alternativo (poteva chiedere l'abbreviato, ma non il patteggiamento che per questa posizione non è ammesso) e dimostrare così l'innocenza del suo assistito affetto, stando alla documentazione sempre in mano alla difesa, di una affettuosità estrema non adeguata nei confronti dei bambini. Se questo si sia tramutato anche in un reato sarà dimostrato o meno al processo.

