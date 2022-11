Via i tatuaggi? Con il laser si può. Il prof. Madonna Terracina: «Non lascia cicatrici»

Milioni di italiani decidono di effettuare sulla propria pelle uno o più tatuaggi e questa moda è sempre più dilagante coinvolgendo uomini e donne di ogni fascia di età. Non tutti sanno però che circa 1 soggetto su 3 nel corso della vita si pente desiderando di poterli eliminare per i motivi più disparati.

Dr.Francesco Madonna Terracina,Chirurgo plastico e responsabile degli Studi medici Spheramed, è possibile cancellare un tatuaggio in sicurezza? E con quali metodiche?



Chi è il soggetto “tipo” che si rivolge ai vostri centri per rimuovere un tatuaggio?

«Una buona parte è rappresentata da soggetti che hanno necessità di eliminare i tatuaggi per motivi lavorativi o perché debbono sostenere un concorso in Polizia o nei Carabinieri. Ad un altro gruppo molto nutrito invece appartengono tutti quei soggetti che desiderano eliminare un simbolo o una scritta magari ricordo di una delusione affettiva».

