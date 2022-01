Verona, morto un escursionista sul Monte Baldo: fatale una caduta lungo un sentiero innevato

Tragedia sul Monte Baldo, in provincia di Verona: un escursionista di 53 anni, originario della provincia di Mantova, è stato trovato morto dopo essere caduto lungo un sentiero innevato.

L'allarme era partito nella tarda serata di ieri, quando la famiglia di G.B., di Goito (Mantova), aveva segnalato il mancato rientro dopo un'escursione. I carabinieri avevano ritrovato l'auto dell'uomo, il cui cellulare risultava spento, su un tornante della Strada Graziani, all'altezza dell'imbocco del sentiero numero 657 che da Novezza porta al Sentiero delle Creste e al Rifugio Telegrafo.

Un elicottero ha trasportato due soccorritori, che hanno iniziato a battere l'area circostante il Rifugio Telegrafo, mentre altri due soccorritori sono saliti dal basso ed un tecnico è rimasto al campo base per la gestione delle comunicazioni. I soccorritori, in discesa, hanno poi trovato un paio di occhiali e i segni di una scivolata. Le due squadre sono quindi state fatte convergere nel punto indicato e attorno alle 5.40 hanno individuato a valle il corpo senza vita dell'uomo, caduto probabilmente dalla traccia sulla neve che risale il versante e finito nel canale sottostante. Non appena è sorto il sole, l'elicottero di Verona emergenza ha effettuato il recupero della salma e dei soccorritori, trasportati al parcheggio dello chalet Novezza, dove si trovavano le forze dell'ordine e i mezzi del soccorso alpino.

