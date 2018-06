di Simone Pierini

Lache non ti aspetti, avvenuta sotto il naso degli agenti di polizia. Braccato dacon quattro volanti in servizio, un uomo è riuscito a scappare (anche se per poco) aggrappandosi a una vettura in corsa, unaÈ accaduto a Verona e la scena è stata immortalata da una signora affacciata alla finestra con il cellulare. «Stai fermi qui», intima un agente. «Sto fermo», risponde l'uomo. «Non ho niente con me», cercando di difendersi. Poi la fuga. Il video è divenuto virale in pochissimo tempo su Facebook.