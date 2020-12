Vaccino anti Covid, Arcuri: «28 milioni di dosi a marzo. Entro l'estate ci sarà per tutti gli italiani»

Vaccino anti Covid, quando arriverà per l'intera popolazione? Il commissario straordinario all'emergenza coronavirus Domenico Arcuri, in audizione davanti alle commissioni Trasporti e Affari sociali della Camera. «Alla struttura commissariale - ha spiegato - spetta gestire l'intera organizzazione, distribuzione dei vaccini. E ringrazio le Regioni e le Province così come le Forze Armate che con noi stanno collaborando da settimane», ha detto Arcuri, che ha assicurato che «a cavallo dell'estate potremo vaccinare l'intera popolazione»​. «Entro marzo avremo 28 milioni di dosi»​, ha detto Arcuri.

Ancora Domenico Arcuri: «L'Italia ha diritto al 13,46% delle dosi di vaccino che saranno via via distributi dall'Europa. Stiamo organizzando anche un layout dei punti di somministrazione, che sarà omogenea su tutto il territorio, e servirà ad accompagnare una campagna di sensibilizzazione e comunicazione di massa che sarà necessario fare a partire dai prossimi mesi per rendere edotti tutti i cittadini, che non lo sanno, e per fargli comprendere che essa è gratuita e che è davvero importante per sé e per gli altri che un numero massimo di cittadini possa essere oggetto della campagna stessa. Soltanto quando ci sarà la famosa immunità di gregge potremmo dire di essere usciti da questa emergenza».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Dicembre 2020, 14:17

