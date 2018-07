Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

URBINO – Questa estate non ne vuole sapere di partire: dopo Pesaro, bomba d’acqua e grandinata questa volta hanno colpito Urbino.Erano da poco passate le 15 quando la giornata ancora torrida ha visto il cielo oscurato da nubi nere e cariche e poi il copione ormai quasi abituale: tuoni, fulmini, bomba d’acqua e, infine, la grandine. Il temporale ha riversato in pochi minuti sulla città ducale una miriade di chicchi di grandine, alcuni grandi come noci.