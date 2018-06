Si chiude in bagno e non risponde più alla figlia: papà ritrovato morto

Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tragedia nella zona di Mazzaferro di Urbino. Un anziano si era chiuso in bagno ma la figlia si è preoccupata perché non rispondeva più. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per aprire la porta. L’uomo è stato trovato, dai vigili del fuoco intervenuti in loco, privo di vita con ogni probabilità colpito da improvviso malore. Sul posto anche il personale del 118. La porta del bagno era chiusa, come detto, a chiave dall’interno. I vigili del fuoco han dovuto forzare la serratura dell’ingresso del bagno ma, purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, resta da stabilire se è deceduto a causa del malore o per aver battuto la testa.