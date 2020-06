Uomo trovato morto con il cranio fracassato: fermato il vicino di casa. «Ha confessato»

La telefonata alla centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Borgo Val di Taro per segnalare il corpo in strada è arrivata intorno alle 20 e subito sono arrivate sul luogo del ritrovamento una pattuglia del radiomobile e un'ambulanza del 118. La vittima è stata uccisa con un corpo contundente, un'arma poi ritrovata in fondo a un torrente nella zona. All'interno della casa del sospettato, dove i militari sono entrati indossando giubbotti antiproiettile, sono state trovate tracce di sangue, su alcuni indumenti. L'interrogatorio è proseguito fino a tarda notte nella caserma di Borgo Taro ed è stato disposto il fermo, visto il pericolo di fuga, e l'uomo è stato portato in carcere a disposizione del Gip, in vista della convalida.

Omicidio nel parmense a Setterone, nel comune di Bedonia, alle pendici del Monte Penna: ieri seranella località sull'Appennino parmense. Il cadavere è stato trovato su una strada comunale del piccolo centro montano, con ilPer l'omicidio i carabinieri, raccolte testimonianze, si sono, e dopo aver fatto irruzione in casa lo hanno bloccato. Interrogato alla presenza del pm e di un difensore, il 63enne ha ammesso i fatti ed è stato sottoposto a fermo.