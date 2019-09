Una casa per i cani orfani: a Bracciano il primo hospice d'Italia per cani anziani

Anche i cani possono restare orfani e perdere tutto dopo aver avuto per anni una casa, cibo, affetto e tanto amore. A volte vengono adottati da qualche familiare del defunto, ma spesso finiscono in un canile ed è molto difficile che, essendo anziani, riescano a trovare una nuova famiglia vogliosa di accoglierli e di offrir loro le cure e le attenzioni necessarie.



“Baffi d’Argento” è una onlus nata proprio per questo motivo. Si trova a Bracciano, a nord di Roma, ed è il primo hospice d’Italia per cani anziani, un’associazione nata con l’intento di aiutare e supportare cani in lutto, spesso malati o comunque con gravi problemi. Presidente e fondatrice dell’associazione è Daniela Georgia Salvi.



Quando è nata quest’idea?

«L’anno scorso. Abbiamo pensato di aiutare i cani orfani e soli. Non è stato facilissimo, ma anche grazie all’aiuto di tante persone che ora lavorano con noi è stato possibile mettere insieme questo progetto particolare».



C’è un caso che lei porta nel cuore?

«Quello di Sasha, simil labrador di 13 anni. È la storia più difficile ma anche quella più bella. Rimasta orfana, è arrivata da noi spaesata, impaurita e anche un po’ arrabbiata. Non amava per niente i suoi compagni e sembrava sempre triste. In poco tempo ha però capito che questa sarebbe stata la sua famiglia per sempre. Ha avuto un cambiamento incredibile e adesso è molto socievole e coccolata da tutti».



Che approccio utilizzate solitamente con i nuovi arrivati?

«È fondamentale essere gentili, entrare in punta di piedi nelle loro vite. Molto spesso usiamo anche i “fiori di Bach”, rimedi naturali che possono aiutare per particolari stati d’animo».



E le adozioni?

«Solo a distanza. I nostri “nonnini” arrivano qui per concludere la loro vita, anche perché sarebbe estremamente complicato l’inserimento in una nuova famiglia. Chi vuole aiutarli può farlo però con donazioni di qualsiasi tipo. Le nostre spese sono alte». Mercoled√¨ 11 Settembre 2019, 05:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA