Ucraina, spari sui civili che scappano: una famiglia uccisa a Irpin da un mortaio

I corpi giacciono a terra. Un’intera famiglia sarebbe stata uccisa dai colpi sparati dall’artiglieria russa. La tregua istituita per consentire l’evacuazione e la creazione di un corridoio umanitario non ha funzionato. Le immagini terribili e la testimonianza di un reporter di Associated Press a Irpin, periferia di Kiev, assediata dai tank di Putin. Centrato un punto di smistamento della popolazione. Stessa situazione anche a Mariupol, nel sud del Paese, dove il secondo tentativo di evacuare i civili dalla città è stato interrotto a causa dei bombardamenti senza fine.

Ucraina, bombe sulla tregua per i profughi. La Croce Rossa: «Scene devastanti»

Le crude e terribili fotografie mostrano i corpi stesi a terra in strada e sul marciapiede, coperti da teli, vicino a un bagaglio. Secondo quanto riferito dal New York Times, le persone uccise sono una donna, un uomo e il loro figlio appartenenti alla stessa famiglia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Marzo 2022, 08:38

