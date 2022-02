Ucraina, folla oceanica alla Porta di Brandeburgo a Berlino per dire no alla guerra

«Stop war!» Una marea umana per la pace attraversa il cuore di Berlino in queste ore, dove secondo gli organizzatori sono 500 mila le persone che stanno manifestando per la pace. Immagini senza precedenti, nelle ore in cui Mosca spinge sulla deterrenza nucleare. «Ucraina fronte della lotta globale per la democrazia», «oggi noi, domani voi!», si legge sui manifesti. Giovani, anziani, bambini, famiglie, un fiume coloratissimo e interculturale, fra le bandiere dell'Ucraina, manifestano contro la guerra di Putin. Le stime della polizia restano ferme a «più di 100 mila manifestanti».

La bandiera ucraina, in questa prima domenica di guerra dopo l'invasione della Russia, sventola nella principali citta europee. Folla in piazza anche a Madrid e Amsterdam. Ieri si è manifestato per la pace anche nelle città italiane e a San Pietroburgo, dove ci sono stati i soliti arresti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Febbraio 2022, 16:44

