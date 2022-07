Francesco,17 anni, ucciso a coltellate in strada nel Foggiano. Si è costituito il presunto aggressore: ha 15 anni

di Paolo Travisi

E' morto al pronto soccorso in ospedale dopo aver ricevuto colpi di coltello all'addome. La vittima è un giovane ragazzo, appena 17 anni, Francesco Pio D'Augelli, accoltellato all'addome a San Severo, un comune del foggiano.

I fatti

Il delitto si è consumato vicino l'abitazione del ragazzo, in via Lucera angolo via Ferrini e secondo le prime informazioni, il 17enne sarebbe stato trovato riverso sull'asfalto, con una profonda ferita di coltello al fianco sinistro. Un colpo mortale.

Deceduto all'ospedale

Secondo le prime ricostruzioni della polizia, Francesco sarebbe stato colpito intorno alle 21.30, e sarebbe riuscito a trascinarsi per qualche decina di metri prima di accasciarsi al suolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito d'urgenza il giovane in ospedale 'Masselli Mascia', dove è giunto in condizioni disperate. Infatti poco dopo, i medici hanno dovuto constatarne il decesso. Gli investigatori della polizia stanno ricostruendo l'accaduto e ricercando l'assassino. All'ospedale sono scoppiati dei disordini che hanno coinvolto familiari e amici del 17enne.

Si è costituito un quindicenne: era ricercato

Si è costituito poco fa il 15enne ritenuto il presunto assassino di Francesco Pio D'Augelli, il 17enne accoltellato a morte ieri sera a San Severo. Gli investigatori della Squadra mobile erano già sulle sue tracce subito dopo il delitto.

Davanti alla Questura di Foggia ci sono stati momenti di tensione tra il padre e alcuni parenti del presunto assassino che hanno inveito contro i giornalisti presenti.

Ipotesi di delitto dopo litigio per motivi passionale

Tra le ipotesi c'è anche quella di un delitto arrivato dopo una lite per motivi passionali. Gli investigatori cercherebbero un ragazzo con cui la vittima avrebbe avuto un primo violento litigio sabato sera.

