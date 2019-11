Spara al fratello, lo uccide e poi scappa con la pistola: 40enne si arrende dopo ore in fuga

Ha terminato la sua fuga costituendosi ai carabinieri di Novara, l'uomo di 40 anni che con un colpo di pistola ha ucciso il fratello, di 36, a Trecate, nel Novarese. L'uomo era fuggito subito dopo aver ucciso il fratello a bordo di un auto. Appena costituitosi ha consegnato una pistola ai militari che dovrebbe essere l'arma con la quale ha commesso l'omicidio, saranno gli esami balistici a confermarlo. Da una prima ricostruzione i due vivevano con la madre e sembrava essere una famiglia normale, il 40enne faceva l'autista, mentre la vittima il pizzaiolo. Ora i carabinieri che stanno conducendo le indagini dovranno cercare di capire le ragioni del gesto.



COSA È SUCCESSO Ha sparato un colpo di pistola al fratello, uccidendolo sul colpo, e poi è fuggito in auto: è accaduto in un appartamento di Trecate, in provincia di Novara. La vittima è Daniele Saporito, 36 anni: a ucciderlo il fratello Rosario, di quattro anni più vecchio. Dopo il delitto, l'omicida è scappato a bordo della sua Hyundai e avrebbe con sé la pistola. Lo stanno cercando tra Piemonte e Lombardia. Indagano i carabinieri. La vittima, che da poco tempo si era separato dalla moglie, era padre di due bambini piccoli. Nella casa dove è avvenuto il delitto, vive anche la madre dei due fratelli Saporito. Sabato 2 Novembre 2019, 15:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA