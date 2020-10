Uccide di botte la moglie durante il banchetto di nozze, credeva che stesse flirtando con uno degli ospiti

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Ottobre 2020, 22:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e lae., 33 anni, è stato arrestato perché sospettato di aver picchiato a morte la moglie Oksana Poludentseva, 36 anni, il giorno delle nozze nel villaggio siberiano di. Pare che l'uomo si siaI due si erano conosciuti. L'uomo era stato condannato per omicidio ma la donna credeva di poterlo aiutare a ritrovare la retta via e ha deciso di sposarlo. I due hanno fatto una cerimonia con diversi amici e poi una festa privata in casa, ma a quel punto il neosposo si sarebbe ingelosito di uno degli invitati, ha accusato la moglie di avere un atteggiamento poco corretto e poi ha iniziato a picchiarla.Secondo il racconto dei testimoni lo sposo sarebbe stato ubriaco, ha portato la donna fuori casa e ha iniziato a colpirla con calci e pugni., l'ha colpita in testa per poi farla di nuovo uscire e scaraventarla in un burrone. Le lesioni riportate dalla 36enne, come riporta il Daily Mail, sono state così gravi da non lasciarle scampo.