Ubriaca a scuola a 15 anni e derisa dai compagni: «Invece di aiutarla, filmavano tutto col telefonino»

dopo essersidurante un'assemblea studentesca: è successo ad unain un liceo artistico di, il Petrocchi. La 15enne si è sentita male dopo aver bevuto troppo durante l'assemblea, che si teneva nell'area ex Breda: secondo quanto emerso dagli accertamenti svolti dalla Questura pistoiese, la ragazzinama "solo" derisa dagli altri studenti.Da quanto emerso fino ad ora, la studentessa si sarebbe ubriacata da sola e poi i compagni avrebbero cominciato a prenderla in giro prima di legarle i polsi con del nastro adesivo di carta. Un video in possesso della Polizia, girato con un telefonino, mostrerebbe la ragazza stesa a terra che si sente male, con intorno altri compagni che ridono: dalle immagini non risulterebbero scene di aggressioni, atti di brutalità o bullismo verso la 15enne.I medici non hanno riscontrato lesioni sulla 15enne che, dopo essersi ripresa, è tornata a casa. La ragazza poi è stata portata al pronto soccorso dove è stata raggiunta dalla madre, che è già stata sentita in questura: nelle prossime ore anche la 15enne verrà sentita dagli investigatori. La mamma, da quanto si apprende, si sarebbe riservata di sporgere querela. Gli investigatori escludono che la giovane abbia subito atti di sevizie.