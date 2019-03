«Revenge porn e cyberbullismo? I giovani guardano i porno, per loro la donna è oggetto sessuale»

La legge sulieri ha provocato un durissimo scontro alla Camera, con la maggioranza di Governo (Lega-M5S) che non ha votato un emendamento delle opposizioni che avrebbe introdotto proprio il revenge porn nell'ordinamento italiano: una polemica che andrà avanti nei prossimi giorni, conche ha già annunciato come i pentastellati voteranno, la prossima settimana, l'emendamento ieri bocciato.Oggi intanto ha parlato Paolo Picchio, papà di, la studentessa che si tolse la vita a 14 anni dopo essere stata vittima dei cyberbulli: una storia terribile, di una ragazzina che fu molestata sessualmente, ripresa a sua insaputa, e le cui immagini furono postate su internet. «Non potremo mai, attraverso un aspetto unicamente repressivo, contrastare il fenomeno. Il cyberbullismo va combattuto attraverso l'educazione e la formazione», ha detto il papà della ragazzina. «Tra i giovani manca la consapevolezza che il virtuale non è distaccato dal reale - sottolinea il papà di Carolina all'Adnkronos - i giovani pensano che il virtuale sia un altro mondo e hanno scarsa consapevolezza dei rischi. I ragazzi hanno accesso a siti pornografici, la donna diventa un oggetto sessuale, si forma una mentalità distorta».Un anno fa è nata laper aiutare i ragazzi che, sempre più in tenera età, si fanno del male tra loro usando la rete in maniera distorta e inconsapevole: già sono stati promossi incontri con oltre 50mila ragazzi in tutta Italia. Davanti alla testimonianza del papà di Carolina e alla tragica storia della ragazza, i giovani hanno sempre «un effetto molto forte. La mia testimonianza li tocca profondamente - racconta Paolo Picchio - e abbiamo riscontri: ragazzi che si vengono a raccontare e non solo le vittime ma anche i bulli. Tocchiamo la loro sensibilità e la loro emozione. Questo ci dà la forza di continuare».