E' morto, a dieci giorni dall'incidente, Luigi Cantonati, il 53enne travolto da un tronco in val Rendena, in Trentino. L'incidente è avvenuto mentre l'uomo, titolare di un'azienda agricola, stava movimentando del legname in un cantiere forestale nei pressi dell'abitato di Villa Rendena. Lo riporta il Tgr Rai di Trento.

L'uomo era ricoverato a Trento

Cantonati era stato trasferito all'ospedale di Trento in codice rosso. Nel corso degli ultimi giorni le sue condizioni di salute sono progressivamente peggiorate.

#Trento Muore colpito dal tronco dell'albero mentre lavora nel bosco https://t.co/N8nImdsz3X — Leggo (@leggoit) February 3, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Febbraio 2023, 22:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA