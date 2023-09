Trenitalia, rispristinata la vendita dei biglietti in stazione e online: «Nessun cyberattacco»

di Redazione web

Trenitalia, dopo il momentaneo disservizio è stato rispristinato il sistema di prenotazione e di vendita dei biglietti: «È stato ripristinato il corretto funzionamento dei sistemi di prenotazione e vendita di Trenitalia ed è tornata regolare la vendita dei biglietti in stazione, sulle biglietterie online di Trenitalia, sul sito e sull'App».

Trenitalia precisa che «il malfunzionamento è stato determinato da un disservizio tecnico presso il fornitore esterno dei sistemi di prenotazione e vendita dell'azienda di trasporto». Non si è trattato dunque di «alcun cyberattacco», hanno spiegato fonti dell'azienda all'Adnkronos.

Tir sbanda e finisce nella scarpata sulla ferrovia, volo di 60 metri: chi è l'autista trovato morto nell'abitacolo

Dramma sui binari: treno investe ragazzo di 21 anni, circolazione sospesa

Il guasto che ha reso impossibile acquistare biglietti

A causa di un disservizio tecnico presso il fornitore esterno dei sistemi di prenotazione e vendita di Trenitalia, gli stessi non sono stati per ore funzionanti, aveva reso noto Fs, indicando che il malfunzionamento al sistema centrale ha impattato su tutte le attività di reservation e ticketing. La vendita dei biglietti in stazione e le biglietterie online di Trenitalia, sul sito e sull'App, non era attivo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Settembre 2023, 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA