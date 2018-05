Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È trascorso quasi un anno dalla tragedia dell'Air Show, vissuta in diretta da migliaia di spettatori di Terracina e dal pubblico italiano incollato davanti alla televisione. Proprio perché la morte delè stata molto sentita, il Comune pontino ha ufficializzato una notizia che circolava già tra i curiosi: verrà dedicato un monumento al pilota dell’Eurofighter precipitato in mare lo scorso 24 settembre «È un passaggio importante – ha spiegato il Sindaco Nicola Procaccini – atteso da tutta la città. Il Maestro Pasquale Basile, artista terracinese apprezzato a livello internazionale, realizzerà il monumento sulla base del bozzetto disegnato dai colleghi del Comandante Orlandi, quegli straordinari piloti del Reparto Sperimentale Volo che rappresentano l’eccellenza più alta dell’Aeronautica Militare Italiana e nel mondo. L’opera, realizzata in bronzo, vuole essere un omaggio visibile a tutti per un uomo che farà parte per sempre della nostra città e sorgerà sul marciapiede antistante il tratto di mare in cui avvenne l’incidente di volo, un luogo diventato uno dei simboli di Terracina. Da una tragedia immensa vogliamo cercare di cogliere l’aspetto umanamente più positivo: l’amore e la stima che la nostra città ha riversato su Gabriele, sui suoi familiari e sull’intera Aeronautica Militare, ormai “adottata” dai terracinesi. La presenza nelle nostre strade degli uomini e dei mezzi dell’AM è divenuta familiare e gradita. Grazie a tutte le Forze Armate e a tutte le donne e gli uomini in uniforme che ogni giorno dimostrano di stare dalla nostra parte, quella degli italiani».Per la Procura di Latina, comunque, la morte del pilota sarebbe avvenuta per un errore umano e non per un guasto al motore. L'Aeronautica Militare, invece, ancora non si rassegna e vuole fare chiarezza per non lasciare alcun dubbio sulla morte del 36enne, uno dei migliori sul campo. Ha, infatti, presentato un'istanza ed avuto l'ok per avere un'ulteriore finestra temporale per le operazioni di recupero fino al 30 maggio.