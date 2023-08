Mucca in autostrada, traffico in tilt sulla A2: bloccato il tratto tra Pontecagnano e San Mango

di Redazione web

Al traffico consueto nel periodo delle vacanze si aggiunge un imprevisto: siamo sull'autostrada A2 del Mediterraneo, e a bloccare la circolazione ci ha pensato una mucca.

Sull'A2 è temporaneamente bloccato il traffico nel tratto, in direzione di Fisciano, al km 14,500 tra gli svincoli di Pontecagnano Nord e San Mango Piemonte, in provincia di Salerno, a causa di una mucca vagante. Lo rende noto l'Anas.

L'aggiornamento

È tornato regolare il traffico sull'A2 'Autostrada del Mediterraneo' rimasto bloccato per la presenza di una mucca sulla carreggiata. Lo stop alla circolazione si era registrato, in direzione Fisciano, al km 14,500 tra gli svincoli di Pontecagnano Nord e San Mango Piemonte, in provincia di Salerno. Dopo l'intervento delle squadre dell'Anas e delle forze dell'ordine, la circolazione è ripresa: il tratto è particolarmente trafficato in questi giorni di esodo per il ponte di Ferragosto.

Lunedì 14 Agosto 2023, 09:55

