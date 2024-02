Il genero di Totò Riina arrestato a Malta: Antonio Ciavarello era ricercato da più di due anni Nel 2017 Ciavarello era stato arrestato in Puglia per scontare i 6 mesi ai domiciliari per frode







di Redazione web Arrestato il genero del defunto boss mafioso Totò Riina. Antonio Ciavarello è stato ammanettato all'alba di stamani dalla polizia maltese che ha eseguito un mandato di cattura europeo emesso dal Tribunale di Brindisi il 24 gennaio del 2022. Lo riferiscono all'Ansa fonti del ministero dell'Interno maltese.



Dopo settimane di indagini, la polizia ha circondato la residenza di Ciavarello a Mosta prima di effettuare l'arresto. Comparendo in tribunale - aggiungono media locali - l'uomo ha confermato la sua identità e ha espresso il consenso a rientrare in Italia. La fuga a Malta L'uomo si sarebbe rifugiato a Malta nel tentativo di sfuggire una pena detentiva definitiva. I due mandati europei Nel 2017 Ciavarello era stato arrestato in Puglia per scontare i 6 mesi ai domiciliari per frode. L'uomo, che allora viveva a San Pancrazio con la moglie, aveva perpetrato una truffa a Termini Imerese nel 2009. Il genero di Riina è stato arrestato sulla base di due mandati europei emessi dall'Italia che lo condanna a due anni e otto mesi di carcere e al pagamento di una multa di 100mila euro. Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Febbraio 2024, 16:49

