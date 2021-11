Torino, maxi-rave ancora in corso dopo tre giorni. Le forze dell'ordine entrano per sgomberare l'area

Il maxi rave alle porte di Torino continua dopo oltre tre giorni e ora le forze dell'ordine stanno per entrare e sgomberare l'area. Tra Nichelino e Borgaretto, con il rave in corso da venerdì sera, ci sono ancora centinaia di giovani ed è in corso un blitz per allontanare anche gli ultimi irriducibili.

Sino ad ora le forze dell'ordine hanno identificato oltre 3,000 persone e circa 1.500 mezzi tra auto, camper e furgoni. La procedura di identificazione e controllo dei partecipanti al rave e dei veicoli è proseguita anche nella notte scorsa ed è tuttora in corso. Ora, fa sapere la Questura di Torino, polizia e carabinieri stanno per intervenire «al fine di impedire l'ulteriore prosecuzione dell'abusiva occupazione di terreni ed edifici».

