Si addormenta con la sigaretta accesa, fiamme in un appartamento

Fuma una sigaretta notturna, poi si addormenta e l'appartamento prende fuoco. Allarme questa notte intorno alle 5.40 per un incendio in un'abitazione di via Pasubio a Tolentino. Sul posto vigili del fuoco, 118 e una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia carabinieri di Tolentino. Interessato dalle fiamme l'appartamento che si trova al secondo piano di uno stabile. Fortunatamente, il fuoco ha coinvolto soltanto il letto e parte di alcuni mobili della sola camera.

Sul posto è stato messo in sicurezza l'unico occupante, un uomo di 46 anni, operaio, cittadino tunisino. I vigili del fuoco di Tolentino hanno messo in sicurezza l'immobile, che non ha subito danni strutturali, così come non vi sono state conseguenze per l'inquilino che ha rifiutato le cure del 118.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che il 46enne aveva lasciato una sigaretta accesa nei pressi del materasso, in camera da letto. Poi, però, aveva ripreso sonno ed era avvenuta così la combustione. Fortunatamente, la tempestiva richiesta di intervento di un vicino, ha evitato conseguenze. Sul posto, anche il proprietario dell'appartamento, un tolentinate, per verificare i danni arrecati, fortunatamente abbastanza limitati.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Settembre 2021, 22:45

