Terremoto in Emilia-Romagna: scossa avvertita da Reggio fino a Bologna. Gente in strada a Carpi

In corso verifiche, ma pare nessun danno rilevante». A scriverlo sui propri canali social il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a proposito del terremoto con epicentro a Correggio.



Ilenia Malavasi, sindaca di Correggio, ha dichiarato all'Ansa: «La scossa si è sentita. È durata pochissimo ed è stata di tipo sussultorio, i lampadari non si sono mossi. Al momento non ci risultano danni, anche se sono scattati diversi allarmi nelle aziende. Ci siamo immediatamente attivati precauzionalmente coi nostri tecnici e la protezione civile. Stiamo già mettendo in atto in questi minuti tutte le verifiche opportune su edifici pubblici e in particolare sulle scuole». Sui social le prime segnalazioni. In alcune zone del Modenese è mancata la corrente. A Carpi molta gente è scesa in strada dopo la scossa.

Nel comune di Carpi (MO) al momento non si registrano danni a cose o persone a breve si avvieranno le verifiche sugli edifici pubblici. Epicentro Comune di Correggio (RE} Mt 3.4 profondità 6 km — Paul (@IU4HNP) February 22, 2020

