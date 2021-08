Tarquinia, fiamme alte su uno yacht di 20 metri: in salvo i proprietari

Panico in alto mare per i proprietari di uno yacht. Le fiamme hanno invaso l'imbarcazione e subito è scattato l'allarme. Nel pomeriggio di oggi su uno yacht di circa 20 metri è scoppiato un incendio, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco non ci sarebbero feriti.

Le fiamme alte hanno subito invaso l'imbarcazione e il fumo ha allarmato anche i bagnanti a riva. Lo yacht si trovava a circa sette miglia dalla costa tra Tarquinia e Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Sul posto sono a lavoro i vigili del fuoco per spegnere l'incendio, ma le persone a bordo sono state tratte in salvo e non risultano feriti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Agosto 2021, 19:36

