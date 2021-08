Fregene, arrestati i ladri incubo dei bagnanti: così rubavano dalle auto in sosta per il mare

Erano diventati il terrore dei villeggianti, due ladri che da alcune settimane imperversavano sul litorale di Fregene, impossessandosi di bagagli ed oggetti lasciati all'interno delle auto in sosta. A nulla valevano i sistemi di allarme e le varie precauzioni poste in essere dagli autisti. I due, una volta individuato il bersaglio, erano implacabili ed in un attimo forzavano le portiere o spaccavano i vetri del mezzo, impossessandosi di tutto quello che trovavano a bordo e dandosi immediatamente alla fuga.

Vittima delle loro scorribande è rimasto anche un funzionario diplomatico che ha subito il furto, dall'interno del mezzo con targa diplomatica, di alcuni importanti documenti. La professionalità e determinazione degli uomini dell'Arma hanno consentito, al termine di un'articolata attività investigativa, di identificare i 2 ladri, entrambi pregiudicati, riuscendo ad addebitargli tre episodi di furti su auto. Una parte della refurtiva è stata recuperata.

Il loro modus operandi era sempre lo stesso: si appostavano nei pressi dei parcheggi pubblici, attendevano che la vittima si allontanasse dal veicolo e poi, dopo aver infranto il finestrino, razziavano quanto custodito nell'abitacolo. La descrizione dell'accaduto, formalizzata all'autorità giudiziaria, ha determinato l'emissione di un provvedimento restrittivo a carico dei malviventi. Il magistrato, infatti, valutata la gravità e abitualità dei reati, e ritenendo necessario limitare la capacità delinquenziale dei segnalati, uno dei quali già sottoposto alla misura della Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ne ha disposto la custodia cautelare in carcere. I carabinieri hanno quindi rintracciato i 2 malviventi, traducendoli, rispettivamente, presso le case circondariali di Civitavecchia e di Napoli «Poggioreale».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Agosto 2021, 10:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA