Tajani padrino di battesimo di una bimba nigeriana a Fabriano

"Grazie Tajani per essere qui. Hai fatto un gesto importante nel prenderti cura di una mamma che voleva rivedere la propria bimba che da quattro anni non vedeva". Lo ha detto don Aldo Bonaiuto, rivolgendosi al vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, venuto a Fabriano per fare da padrino, insieme alla moglie, ad una bambina nigeriana figlia di una donna ospite dalla comunità Papa Giovanni XXII.



Il rito è stato celebrato nella chiesa di San Nicolò a Fabriano di cui don Aldo, che guida la comunità fondata da don Oreste Benzi, è parroco. Il sacerdote ha ricordato così l'interessamento del ministro degli Esteri per il ricongiungimento familiare che ha portato al battesimo odierno. "La mamma era convinta di trovare in Europa il lavoro, invece ha trovato il dramma, il calvario - ha raccontato don Aldo -.

