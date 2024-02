Ex studente mostra un cartellone con la svastica con «Faccetta nera» in sottofondo: cosa è successo durante l'assemblea d'Istituto

di Redazione web

Mani tese per reggere un cartellone rosso su cui sopra c'è una svastica, il simbolo usato dai nazisti. È il gesto compiuto da un ex studente di un liceo pugliese, durante l’assemblea scolastica, che avrebbe anche intonato il brano «Faccetta nera». Il ragazzo si è diplomato lo scorso anno.



L'episodio è avvenuto durante l’ultima assemblea di istituto organizzata dal liceo Scientifico Ricciotto Canudo di Gioia del Colle (Bari). Quando? A pochi giorni dal Giorno della memoria, il 27 gennaio.

Il simbolo della discordia

«Il contesto era quello di un’assemblea di istituto che prevedeva diverse attività laboratoriali, dibattiti, visioni di film. Alla fine della mattinata, un ex studente, in palestra, ha esibito il cartellone con la svastica – spiega la dirigente scolastica Giovanna Cancellara -. È stato prontamente allontanato e gli altri studenti hanno preso le distanze. È un episodio grave.

Le parole della dirigente

Sempre nel corso dell’assemblea di istituto, si sono svolte attività tenute proprio da ex studenti, per orientare i liceali nelle future scelte universitarie. La dirigente, infine, ha fatto sapere in una nota, diffusa sulla pagina della scuola, che «sono state intraprese le doverose azioni connesse alla rilevanza del caso». «Si è aperto uno squarcio nelle nostre coscienze a seguito della violazione dei principi fondamentali proprio a casa nostra. Eppure siamo anche più forti perché gli stessi studenti si sono levati contro la brutalità dei principi del male».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Febbraio 2024, 21:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA