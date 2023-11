Infinito Sinner, batte anche Rune in tre set ed è primo alle Finals. Pubblico in delirio. Ora le semifinali Il successo dell'italiano qualifica per i capelli anche Djokovic che si era messo nei guai perdendo un set contro Hurkacz. Un sondaggio: Jannik può aggiudicarsi la vittoria del torneo dei Maestri







di Mario Fabbroni Era l’italiano del tennis più grande di tutti i tempi già dopo aver battuto al fotofinish (7-5 6-7 7-6) il numero uno al mondo, Nole Djokovic. Ma lo è ancora di più nella considerazione di tutti gli appassionati di sport perché Jannik Sinner è il primo nella storia ad accedere alle semifinali delle ATP Finals. Un risultato gigantesco conquistato ancora prima di scendere in campo per l’ultima delle tre partite del suo girone contro il 20enne danese Holger Rune. Già perché Sinner si è qualificato tra 4 Super Maestri quando Hurkacz ha strappato un set proprio al “re” serbo, che poi ha vinto alla terza frazione di gioco. Colpa sua, solo che poi Djokovic diventa antipatico e antisportivo quando afferma davanti ai media: “Non penso al biscotto. Sinner è un grande e anche molto leale, giocherà per battere Rune". Vero, Verissimo. Solo che com'è arrivata la terza vittoria su tre partite di Sinner, mentre Djokovic (che ha detto di andare a cena e di non vedere la partita) deve letteralmente accendere un cero e omaggiare questo ragazzo di San Candido che non ha nessuna intenzione di mollare la presa verso la scalata al più forte del mondo. Finisce con un coro fantastico del pubblico su Sinner e con Djokovic qualificato per i capelli con un 6-4 al terzo set. "Non lo avevo mai battuto, Rune", dice uno stanchissimo Sinner. Del resto era iniziata benissimo. Sinner da’ lezione di tennis nel primo set, distruggendo Rune in tutti i fondamentali e chiudendo con un inequivocabile 6-2. Il danese prova a spezzare la dittatura e si ritira per 5 minuti alla toilette, il coach Becker gli urla di tirare forte e venire a rete. Ne viene fuori un secondo set equilibrato con Sinner che cede il servizio proprio alla fine (5-7). Ma sembra accaduto pure altro. L’italiano continua a toccarsi il muscolo lombare destro, cala di potenza, fa errori non visti prima. Così Rune prende anima, sembra una roccia. Ma Jannik non ci sta, risponde colpo su colpo. I due puledri ora sono due lottatori che prendono vigore ad ogni colpo che sembra mortale. È una partita bellissima, con colpi che esaltano il pubblico. L'azzurro strappa il servizio al danese e va sul 5-4 in un Pala Alpitour che una bolgia. Poi ondeggia, sembra perdere l'opportunità invece è un grande e si aggiudica il matc. Oramai Sinner è nel cuore di tutti, è già il numero uno Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Novembre 2023, 00:05

