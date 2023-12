Sindaco di Carpenedolo ma vive a Dubai con la moglie (e non si dimette): il caso nella Bassa bresciana

di Redazione web

Sindaco a Carpenedolo, ma vive a Dubai. Stefano Tramonti, primo cittadino del piccolo comune in provincia di Brescia, 13mila abitanti, ha destato l'attenzione pubblica in seguito al suo trasferimento negli Emirati Arabi insieme alla moglie per motivi personali, come scrive Il Corriere della Sera.

L'insolita decisione è stata resa nota attraverso un post nel gruppo Facebook "Impatto zero Acquafredda e Carpenedolo", che si oppone alla costruzione di un nuovo impianto di trattamento dei rifiuti nella zona. «Grazie sindaco di averci liberato da 73.000 metri quadrati di verde inutile e di averci regalato un impianto rifiuti che renderà l’aria più sana. Così sì che Carpenedolo sarà più vivibile. Peccato che lei da Dubai non avrà la possibilità di condividere tutto ciò con noi», si legge nel post.

Il sindaco Tramonti, precedentemente affiliato a Forza Italia, sta concludendo il suo secondo mandato.

