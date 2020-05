Silvia Romano, lo zio: «È sotto massima protezione. Ha ricevuto centinaia di minacce di stupro e di morte»

di Emiliana Costa

Oggi pomeriggio, lo zio di Silvia Romano - la volontaria 24enne rapita un anno e mezzo fa in Kenya e liberata lo scorso venerdì in Somalia - è intervenuto telefonicamente alla Vita in Diretta e ha parlato delle assurde minacce ricevute dalla nipote.- ha spiegato all'inviata Lucilla Masucci -Silvia è stanchissima, dormirà cinque giorni, però lei non si rende conto della situazione. Gli hanno lavato il cervello. Sono chiuse in casa, barricate e hanno la direttiva di stare lì, zitte e mute.».E sull'abito somalo che Silvia non avrebbe voluto togliere, lo zio aggiunge: «Ci sarà un lavoro di almeno sei mesi di psicoanalisi con un pool di esperti, sperando che torni un po' indietro a quello che era prima».