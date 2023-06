Sesso in cambio di regali con la figlia 15enne della compagna: arrestato il patrigno orco

di Redazione Web

Le faceva regali in cambio di sesso. L'orrore di un patrigno orco che abusava della figlia della sua nuova compagna, una ragazzina di 15 anni, però, adesso è terminato. L'uomo, un 50enne moldavo, è stato arrestato nella mattinata di ieri si ordine del giudice.

L'arresto è scattato quando l'uomo, che era sparito dalla circolazione, probabilmente tornato in Moldavia, è tornato in Italia. Ora è rinchiuso nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia. Adesso dovrà rispondere di violenza sessuale su minore e prostituzione minorile. Ma procediamo con ordine.

La storia, secondo quanto ricostruito da Il Gazzettino, risalirebbe a un paio di mesi fa. L'uomo aveva una relazione con la madre della ragazzina, che all’epoca aveva solo 15 anni.

Un primo episodio di sesso ci sarebbe stato quando lei non aveva ancora compiuto 16 anni e questo, per il codice penale, configura reato di violenza sessuale: secondo la legge, infatti, non esiste consenso consapevole fino all’età di 14 anni, che però sale a 16 nel caso in cui l’adulto sia genitore, anche adottivo, oppure convivente, tutore, affidatario.

La giovanissima vittima, infatti, non ha subito violenza in senso stretto, ma era d’accordo con il papà adottivo. Per questo, per tutti gli altri episodi successivi al compimento del sedicesimo anno, il reato contestato dal pm Celenza è stato quello della prostituzione minorile, che punisce «chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi». Esattamente come avveniva in questo caso, visto che dopo ogni rapporto scattava un regalo.

La confessione alla mamma

A svelare l'orrore era stata proprio la ragazzina stessa, parlando con la mamma, la compagna del 50enne. Le confidenze erano nate dal fatto che lei si era innamorata di un ragazzo della sua età, gelosissimo, che più volte l’aveva maltrattata per questo. In un momento di sfogo con la mamma aveva però anche tirato fuori la storia del patrigno. La denuncia è subito scattata nei confronti dell'uomo con un fascicolo d’urgenza, essendo un caso di «codice rosso». Ma il tutto ha subito dei rallentamenti a causa dell'irreperibilità dell'uomo che, però, una volta tornato in Italia, è stato subito intercettato e arrestato.

