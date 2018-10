Malori, panico e svenimenti nelle classi: scuola media evacuata, paura per una polvere

Beccato dall'autovelox a 914 km/h, ma il limite era di 70: ora dovrà pagare per il ricorso

In tutto i ragazzi che hanno accusato malessere sono stati 15, come riferisce l'Areu. Di questi, 6 sono stati portati in ospedale al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ad Alzano, a Seriate e a Ponte San Pietro per accertamenti, ma si tratta di codici verdi. La scuola media è stata subito raggiunta anche dai carabinieri di Calusco d'Adda e dai tecnici dell'Ats. La scuola conta 270 studenti, oltre al personale docente: tutti sono stati fatti uscire per precauzione. I lavori edili dai quali sarebbe arrivata la polvere che ha causato i malesseri stanno interessando la stessa scuola, che è di proprietà comunale e infatti circondata dalle impalcature.

