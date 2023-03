Scoppia una bombola di un'auto durante il rifornimento, paura al distributore: quattro feriti, uno grave

Forte esplosione a Bologna a un distributore. I vigili del fuoco sono intervenuti nella periferia del capoluogo emiliano, in via Alberelli, zona Borgo Panigale, per lo scoppio di una bombola di un'auto, alimentata a Gpl. Uno scoppio che ha causato diversi feriti.

Durante il rifornimento

Secondo quanto ricostruito finora, lo scoppio è avvenuto durante un'operazione di rifornimento in un distributore di carburante. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e il personale del 118 che hanno soccorso i feriti e stanno mettendo in sicurezza la zona. L’esplosione ha causato danni importanti alle macchine presenti al momento e alle strutture del distributore.

I feriti

Dai primi accertamenti, le persone rimaste ferite sono almeno quattro, di cui uno più grave che è stato già portato in ospedale. Sono già in corso le indagini per capire le cause e la dinamica dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Marzo 2023, 21:21

