Scontro tra auto e Tir sull'autostrada A1: tre morti

Schianto fra auto e tir in autostrada: morta una donna, illeso il marito

nel tratto compreso tra i caselli di Modena Sud e Valsamoggia, in direzione sud. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco che stanno intervenendo sul posto, nell'incidente sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un'autovettura. Il tratto autostradale è stato chiuso per consentire le operazioni di mezza in sicurezza e rimozione dei veicoli.Alle 19,30 l'autostrada è stata riaperta nel tratto tra Modena sud e Valsamoggia verso Bologna, precedentemente chiuso per permettere i soccorsi.