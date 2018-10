Martedì 23 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

si preannuncia un giorno da incubo in quasi tutta Italia per via dellodi tutte le categoria di lavoratori, indetto dai sindacati Usi, Cub, Sgb e Sial Cobas. In particolare potrebbero esserci grossi disagi nei trasporti, da quello nazionale a quello pubblico locale.Per quanto riguarda i treni,precisa che lo sciopero andrà avanti dalle 21 del 25 ottobre (giovedì) alle 21 del 26 ottobre (venerdì).Stessi orari per, che prevede treni garantiti nelle fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Qui infinee treni a rischio. Per quanto riguarda invece gli aerei, lo sciopero inizierà alla mezzanotte di venerdì 26 ottobre e durerà per 24 ore.lo sciopero inizierà alle 8.45, sarà sospeso alle 15 e riprenderà dalle 18 fino a fine servizio. Aservizio regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Afasce di garanzia 6.30-9.30 e 17-20.