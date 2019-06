Schianto fatale contro un muro, muore il figlio del presidente dell'Ordine Avvocati

Auto finisce fuori strada, muore Alessandro Galassi, 28 anni, figlio dell'avvocato Vincenzo, presidente dell'Ordine degli avvocati di Frosinone. La tragedia è avvenuta ieri notte sulla Casilina, all'altezza del centro "Orizzonte" nel territorio di Ferentino. Il giovane, a bordo di una Polo Volkswagen, stava rientrando a casa quando per cause ora la vaglio dei carabinieri è uscito fuori strada e si è schiantato contro un muro. Quando è stato lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i soccorsi, purtroppo, per il giovane non c'era più nulla da fare. Sabato 1 Giugno 2019, 09:31

