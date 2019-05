di Paolo Panaro

I familiari della bambina, marocchini ma da tempo residenti ad Eboli, si sono precipitati verso la piscina per soccorrere la bimba ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per strapparla alla morte. Subito dopo la tragedia sono state allertate le forze dell’ordine. La piscina è adesso sotto sequestro e i carabinieri hanno ascoltato le persone che erano presenti quando si è verificato l’incidente che è costato la vita alla piccola.



Stando alle prime informazioni trapelate la bimba e i suoi familiari vivono in un’abitazione di via Prato, la piccola forse mentre stava giocando è riuscita ad allontanarsi sino a cadere nella piscina che era vuota. La piccola ha perso la vita subito dopo aver battuto la testa nella vasca senza acqua.

Venerdì 31 Maggio 2019, 21:04

Tragedia adquesta sera dove unaed è. La bimba ha perso la vita qualche istante dopo essere caduta nellache era senza acqua.I familiari della piccola hanno allertato le forze dell'ordine e sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 con un'ambulanza e iche hanno avviato le indagini per ricostruire l'episodio. Il cadavere è stato trasferita all'obitorio dell'ospedale di Eboli.