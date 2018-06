Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Spese oltre le proprie disponibilità. Nel solo 2017 gli italiani hanno pagato di tasca propria 150 milioni in esami e visite mediche non rimborsate dal Servizio sanitario.Una spesa talmente alta che ha portatoper pagare le cure, 2,8 milioni sono stati costretti a svincolare i propri investimenti o, addirittura, a vendere casa.Sono alcuni dei dati emersi dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma, in occasione del Welfare Day.