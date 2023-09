San Gennaro, Napoli in attesa del miracolo del Sangue

di Redazione web

Napoli in attesa del miracolo del Sangue di San Gennaro, oggi esposto ai fedeli come da tradizione per la festa del Vescovo Martire Patrono del capoluogo partenopeo e della Campania.

Napoli, si ripete il miracolo di San Gennaro: la processione fra simboli religiosi e bandiere azzurre

San Gennaro, il miracolo del sangue

Alle ore 9.45 l'Arcivescovo Domenico Battaglia è previsto l'arrivo nella Cappella del Tesoro, con l'Abate, monsignor Vincenzo de Gregorio e il Sindaco Gaetano Manfredi e l'apertura della cassaforte dove sono custodite le ampolle con il Sangue. Le preziose reliquie vengono poi condotte all'altare maggiore per la solenne celebrazione eucaristica.

La ricorrenza

La cerimonia dello scioglimento del Sangue di San Gennaro, tra le più suggestive e conosciute al mondo, si svolge tre volte l'anno. Il 19 settembre, in occasione della ricorrenza della morte del Vescovo Martire, avvenuta nel 305 a Pozzuoli, il 16 dicembre, in occasione della Festa del Patrocinio di San Gennaro, in corrispondenza del giorno in cui nel 1631 l'eruzione del Vesuvio si fermò dopo l'invocazione del santo, e a maggio. Se durante la l'esposizione dell'ampolla, il sangue contenuto all'interno si scioglie, allora la città di Napoli è benedetta. In caso contrario, il tentativo può essere ripetuto per massimo altre due volte. Se i tentativi non dovessero andare a buon fine, l'evento è visto come presagio di sventura.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Settembre 2023, 09:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA