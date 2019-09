Salvini ha l'orzaiolo: «Lo curo con i rimedi della nonna». La replica di Burioni: «Guarisce da solo»

Per combattere l’orzaiolo la mia nonnina mi faceva impacchi di camomilla e a volte mi faceva pure guardare nella bottiglia dell’olio. E funzionava!!! 😉

Tra poco, comunque, in diretta su Rete 4 con Paolo Del Debbio a #DrittoeRovescio!@Drittorovescio_ pic.twitter.com/dFtNpiQQWe — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 12 settembre 2019

Salvo rarissime eccezioni l’orzaiolo guarisce spontaneamente quindi va bene qualunque cosa innocua, anche l’ascolto dei successi di Julio Iglesias. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) 12 settembre 2019

Venerdì 13 Settembre 2019, 18:04

Simpatico botta e risposta su Twitter fra l'ex vicepremiere il dottor. Il leader della Lega si è infatti mostrato con un occhio gonfio a causa dell'commentando: «Per combatterlo la mia nonnina mi faceva impacchi di camomilla e a volte mi faceva pure guardare nella bottiglia dell’olio. E funzionava!». Non si è fatta attendere la risposta di Burioni, che ha commentato il tweet facendo presente a Salvini che l'orzaiolo, in realtà, guarisce spontaneamente.Il divulgatore scientifico ha scritto: «Salvo rarissime eccezioni l’orzaiolo guarisce spontaneamente quindi va bene qualunque cosa innocua, anche l’ascolto dei successi di Julio Iglesias». Salvini e Burioni sono due personaggi certamente molto distanti fra loro, ma, a giudicare da questo scambio di tweet, si direbbe che una consulenza medica non si neghi proprio a nessuno.